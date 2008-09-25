Польща приєдналася до Міжнародного енергетичного Агенсттва

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Польща стала 28-м членом Міжнародного енергетичного агентства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Агентства.

Згідно з повідомленням, Польща виконала всі необхідні законодавчі процедури для приєднання до установчого документу Агентства – Угоди про Міжнародну енергетичну програму.

“Ми щиро вітаємо приєднання Польщі. Країна серйозно попрацювала над швидкою реорганізацією енергетичної політики та програми країни, а також над трансформацією енергетичного сектору в ринково-орієнтований, побудований на засадах спільних цілей Міжнародного енергетичного агентства”, - заявив з цього приводу виконавчий директор Агентства Нобуо ТАНАКА.

У повідомленні зазначається, що з метою досягнення стандартів Агентства, Польща, зокрема, створила резервні запаси нафти, де зберігається обсяг нафти, потрібний на 90 днів.

Міжнародне енергетичне агентство – незалежна організація країн-споживачів нафти при Організації економічного співробітництва та розвитку. Була створена після першої кризи на нафтовому ринку в 1973-1974 роках.