Депутат Гросс каже, що ПАРЄ захистило Крим та Україну

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Депутат зі Швейцарії, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Андреас ГРОСС переконаний, що резолюцією по російсько-грузинському конфлікту Асамблея дала більше шансів на мирний розвиток подій в Криму.

Про це він заявив у розмові з власник кореспондентом УНІАН після завершення голосування в ПАРЄ.

“Я переконаний, що те, що ми зробили зараз дає більше шансів Криму та Україні”, - заявив депутат.

Він висловив переконання, що резолюція, схвалена ПАРЄ, є збалансованим, хоч і не бездоганним документом.

“Я сподіваюсь, що російський уряд поставиться до неї серйозно і діятиме відповідно до зобов’язань”, - сказав А.ГРОСС.

Водночас, він зазначив, що не вірить в те, що Росія відмовиться від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

“Я, чесно кажучи, не думаю, що це відбудеться. Але ми маємо це сказати, тому що це правда, і ми маємо захистити Україну, захистити Крим і я готовий зробити все для цього”, - сказав А.ГРОСС.

Він також висловив переконання у тому, що ПАРЄ схвалила правильне рішення, не позбавивши російську делегацію повноважень.

“Це б не допомогло людям Криму, якщо б ми призупинили повноваження”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.