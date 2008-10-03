В Угоді з ЄС буде розділ про правові та юридичні питання

Київ. 3 жовтня. УНІАН. В угоді України з Європейським Союзом про асоціацію окремий розділ буде присвячено правовим і юридичним питанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на церемонії приведення до присяги новопризначених суддів.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Україна інтегрується в світовий правовий простір. Він повідомив про активну роботу над розробкою і підписанням угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що окремий розділ угоди, що вже готовий на 98%, буде присвячено питанням юриспруденції, свободі, демократії, праву, судовій системі.

«Це говорить про те, що у нас сформовано план адаптації правового поля до загальноєвропейського простору», - сказав Президент.

В той же час В.ЮЩЕНКО закликав суддів вже зараз докладати зусиль до вдосконалення судової системи. Він закликав їх діяти морально, професійно, а також застеріг від корупційних дій. Він назвав неприпустимим те, що сьогодні, відповідно до даних опитувань, більш як 60% громадян України не довіряють суддям і судовій системі.

«Яка ще система України має такий дефіцит довіри», - сказав Президент, зауваживши, що сприймає як найбільшу образу анекдоти, які складають про суддів.

«І тому це вже і ваш обов’язок - зі своїм приходом зробити іншу систему», - сказав Президент, звертаючись до суддів, які склали присягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, присягу, яку зачитав найстарший за віком суддя Василь ВЕСЕЛОВ з Коломийського міськрайсуду Івано-Франківщини, сьогодні склали 79 новопризначених Президентом суддів.