Україна та ЄС хочуть спільно розвивати регіональну політику

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України має намір підписати з Європейською комісією меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДУ.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі міністра з єврокомісаром із питань регіонального розвитку Данотою ХЮБНЕР у Брюсселі 6 жовтня обговорювалися питання підтримки нового плану дій Україна-Рада Європи щодо розвитку місцевої демократії, реалізації європейської стратегії розвитку місцевого самоврядування, розвиток трансграничної співпраці.

При цьому сторони обговорили конкретні проекти, які можна буде реалізувати в басейні річки Тиса, зокрема проекти, що передбачають протипаводкові заходи, а також проекти, що стосуються переробки териконів.

«Досягнуті домовленості після завершення всіх необхідних формальностей будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Єврокомісією й Міністерством регіонального розвитку та будівництва України», - сказав В.КУЙБІДА.