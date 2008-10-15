Європейські ”народники” закликають до відновлення коаліції в Україні

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Бюро Європейської народної партії закликає прозахідні та демократичні сили України до відновлення коаліції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС на спільній прес-конференції з українським прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що 14 жовтня бюро ЄНП ухвалило відповідну заяву, яку він і зачитав на прес-конференції.

«Політична стабільність є ключовою передумовою для успішної інтеграції України до Євросоюзу», - ідеться в оприлюдненому документі. «Нові вибори – треті за три роки – підривають стабільність. Що потрібно – це не нові вибори, а відповідальне керівництво», - зазначається в заяві бюро ЄНП.

В документі також зазначається, що зараз, коли світ переживає потужну фінансову кризу, політичним силам час об’єднуватися, а не роз’єднуватися. «Ми висловлюємо підтримку тим лідерам в Україні, які роблять все для стабілізації ситуації», - наголошується в документі.

В.МАРТЕНС також зазначив, що цей документ підтримали не лише бюро ЄНП, але й ряд лідерів країн Європи та політичних сил. Він також наголосив, що ця заява є не нападом на політичну силу Віктора ЮЩЕНКА «Наша Україна», а запрошенням.

«Ми побоюємося політичної нестабільності в Україні… Вибори в таких складних умовах можуть стати драматичними для українського народу», - наголосив лідер європейських народників. Він зазначив, що ЄНП просить «Нашу Україну» змінити свої погляди відносно подальшого розвитку країни, оскільки Європейська Народна Партія в умовах фінансової кризи у світі не може підтримувати проведення дострокових виборів.