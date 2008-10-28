ЄС схвалив квоти на вилов риби у Балтиці

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС затвердила квоти на вилов риби у Балтиці на 2009 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалене на засіданні Ради 27 жовтня у Люксембургу.

В результаті домовленостей, міністри погодилися з пропозиціями Єврокомісії щодо збільшення в 2009 році вилову тріски у Східній частині Балтійського моря на 15% з 38,765 тис. тонн до 44,580 тис. тонн, знизивши при цьому квоти на вилов тріски у Західній частині моря також на 15% з 19,221 до 16,337 тис. тонн.

Водночас, Рада міністрів не погодилася з пропозицією Єврокомісії щодо зменшення вилову оселедця у Західних районах Балтики на 63%, домовившись про зниження вилову лише на 39% порівняно з 2008 роком – до 27,175 тис. тонн.

Рада міністрів також вирішила зменшити вилов шпротів на 12% замість пропонованих Комісією 15% - до 399,953 тис. тонн.

Рада міністрів також схвалила рішення з обмеження рибальства в Балтиці, скоротивши на 10% дозволений кораблям час перебування у морі. Так, в 2009 році для Західної Балтики цей час становитиме 201 день на рік, для Східної Балтики – 160 днів.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала скоротити вилов тріски та оселедця в Західній частині Балтики 8 вересня цього року для збереження запасів риб в Балтійському морі.