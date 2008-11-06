Україна бере участь в засіданні Комітету НАТО з авіаруху

Київ. 6 листопада. УНІАН. Сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Комітету НАТО з питань управління повітряним рухом (NATMC).

Як повідомили УНІАН в eправлінні прес-служби Міністерства оборони України, uоловна мета проведення засідання, на якому нашу державу представляє начальник командного центру Повітряних cил ЗСУ полковник Григорій КРИШТАЛЬ, полягає у підвищенні ефективності та безпеки управління повітряним рухом в країнах-членах і партнерах НАТО.

У ході засідання його учасники планують ознайомитися з новими керівними документами щодо процедур координації дій між цивільними та військовими підрозділами, залученими до обслуговування та управління повітряним рухом країн-членів і партнерів НАТО.

Також обговорюватимуться питання стану та перспектив подальшого співробітництва Збройних сил України з Комітетом НАТО з питань управління повітряним рухом, зокрема, у галузі боротьби з повітряним тероризмом у рамках Програми NATMC з організації повітряного руху (NATMC-ATМ).