Росія готова скасувати візи для громадян ЄС

Москва. 10 листопада. УНІАН. Росія готова відмінити візи для взаємних поїздок громадян Росії і ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю фінській газеті «Гельсінгін Саномат», опублікованого 9 листопада 2008 року.

«Ми готові відмінити візи для взаємних поїздок громадян Росії і ЄС за неодноразово озвученою російським керівництвом формулою – «хоч завтра». Розуміємо, що це питання відноситься до компетенції ЄС у цілому і, на жаль, не може бути вирішене на двосторонній основі з його окремими державами-членами, приміром, між Росією і Фінляндією», - сказав С.ЛАВРОВ.

У той же час він додав, що «ідея відміни віз знаходить підтримку Фінляндії – шанованого члена ЄС».

«Це – свідчення розуміння взаємовигідного характеру такого кроку. Важливо, щоб робота, яка ведеться на експертному рівні, набувала все більш прикладного, практичного характеру, дозволяла поступально просуватися до кінцевої мети – створення між Росією і ЄС повноцінного безвізового простору», - додав він.