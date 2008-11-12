Країни Скандинавії і Балтії за вступ України до ЄС та НАТО

Таллінн. 12 листопада. УНІАН. Усі країни Скандинавсько-Балтійської ініціативи підтримали прагнення України вступити в Європейський Союз і НАТО. Про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ в Таллінні за результатами зустрічі міністрів оборони країн Скандинавсько-Балтійської ініціативи, яка проходила 10-11 листопада в Данії.

Як повідомив УНІАН помічник міністра оборони України Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ, Ю.ЄХАНУРОВ подякував своїм колегам за співпрацю. “Усі учасники Скандинавсько-Балтійської ініціативи підтримали прагнення України вступити в ЄС і НАТО”, - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ також відзначив, що Міністерство оборони України задоволене і високо оцінює рівень воєнно-технічного співробітництва з кожною із країн Скандинавсько-Балтійської ініціативи.

В.МОНДРИЇВСЬКИЙ також поінформував, що під час візиту до Данії Ю.ЄХАНУРОВ провів двосторонні зустрічі з міністрами оборони Латвії та Литви.

Як повідомляв УНІАН, до Скандинавсько-Балтійської ініціативи входять вісім країн – Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Литва, Латвія та Естонія. Під час зустрічі в Данії 10-11 листопада вони обговорювали перспективи підтримки цими державами приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

По завершенні візиту до Данії глава українського військового відомства відбув до столиці Естонії м. Таллінна, де 13 листопада відбудуться Консультації високого рівня між Україною та НАТО за участю Генерального секретаря Альянсу та міністрів оборони країн-членів цієї воєнно-політичної організації.