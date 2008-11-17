Україна хоче разом з ЄС боротися з піратами в Сомалі

Київ. 17 листопада. УНІАН. Україна веде активні переговори з Європейським Союзом про її залучення до операцій щодо боротьби з піратством в Аденській затоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справа України Василь КИРИЛИЧ.

Він нагадав, що з перших днів ухвалення Європейською комісією рішення про проведення такої операції Україна заявила про свою готовність долучитись до цієї операції в форматах, які ЄС визначатиме за потрібне.

«На сьогодні поки що не окреслено формат участі України, але це є переговорний процес, і я переконаний, що з огляду на те, що Україна стала заручником ситуації дій піратів, вона знайде свою нішу участі в цій операції ЄС», - сказав речник МЗС.