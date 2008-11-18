У Варшаві з`явиться пам`ятник жертвам Голодомору

Варшава. 17 листопада. УНІАН. У Варшаві закладено “наріжний камінь” під пам’ятник вшанування жертв Голодомору в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України в Республіці Польща.

Згідно з повідомленням, церемонія відбулася на Вольському цвинтарі у Варшаві.

Пам’ятник, авторами якого є скульптор Геннадій ЄРШОВ та архітектор Богдан БОБЕРСЬКИЙ, планується встановити у кінці листопада – на початку грудня цього року.

Символічний камінь заклали Посол України в Польщі Олександр МОЦИК та голова Координаційної Ради української меншини при Посольстві України в Польщі Юрій РЕЙТ. Чин освячення здійснили отець-ректор Богословської академії у Варшаві, полковник Війська Польського, професор Мар’ян БЕНЗА та отець Діаріуш ЦЬОЛКА, благочинний із Зеленої Гори.

Пам’ятник, що вшановуватиме пам’ять мільйонів українців, замучених голодною смертю сталінським режимом, знаходитиметься поруч з могилами генералів, старшини та козаків Армії Української Народної Республіки, які на початку ХХ століття спільно з Військом Польським боролися проти більшовиків за незалежність України і Польщі.

Польща однією з перших іноземних держав відгукнулася на заклик України і визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні актом геноциду проти українського народу.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році польські Сейм і Сенат ухвалили відповідні постанови.