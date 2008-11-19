Комітет ЄП закликає лідерів ЄС домовитись з Ірландією про Лісабонську угоду

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Комітет з питань конституційних справ Європарламенту закликає Європейську раду (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засідання в грудні укласти угоду, яка б дала можливість Ірландії ратифікувати Лісабонську угоду весною 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у проект доповіді Жо ЛЕЙНЕНА (група соціалістичних партій, Німеччина), схваленому 18 листопада на засіданні Комітету.

В документі наголошується на необхідності здійснити зусиль для того, щоб всі країни-члени ЄС ратифікували Лісабонську угоду до наступних парламентських виборів, які мають відбутися в 2009 році.

Депутати також закликали Чехію та Швецію, які ще не ратифікували Лісабонську угоду, завершити ратифікаційні процедури до кінця цього року, а владу Ірландії – підготувати пропозиції щодо відновлення процесу ратифікації в країні.

Проект доповіді буде винесений для схвалення до сесійної зали Європарламенту напередодні засідання Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

17 листопада цього року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.