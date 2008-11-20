Україна обговорює можливість допомоги ЄС на подолання кризи

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Україна обговорює з ЄС можливість отримання допомоги для подолання кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, якій на початку тижня брав участь у засіданні Другого підкомітету Україна-ЄС з економічних та соціальних питань.

“Я підняв питання про можливу допомогу з боку ЄС. Очевидно, якщо ми партнери, то партнери можуть допомагати один одному”, - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що надаючи допомогу Україні, ЄС при цьому допомагав би й собі, оскільки на сьогодні в питанні взаємної торгівлі позитивний баланс складається на користь ЄС.

“І тому, будь-яке падіння, якщо, скажімо, в Україні воно буде досить стрімким, я думаю, що воно також відобразиться на європейських компаніях”, - сказав заступник міністра економіки.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що форми допомоги можуть бути різними, в тому числі, ЄС міг би надати Україні і макрофінансову стабілізаційну допомогу.

“Головне, щоб було політичне рішення і бажання це зробити, і зробити це швидко”, - сказав він.

Водночас В.П’ЯТНИЦЬКИЙ не уточнив чи звертатиметься уряд офіційно по допомогу до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2007 року, за даними Єврокомісії, експорт товарів з країн-членів ЄС до України становив 22,368 млрд. євро, з України до ЄС – 12,392 млрд. євро.

Загалом з 2000 по 2007 роки європейський експорт до України зріс майже в 4 рази з 5,5 млрд. євро, у той час як імпорт з України – зріс лише в 2,5 рази з 4,8 млрд.