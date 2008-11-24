МЗС вже не прогнозує, чи дадуть Україні ПДЧ

Київ. 24 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України не береться спрогнозувати, яку оцінку виконанню завдань щодо приєднання до ПДЧ буде дано Україні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 2-3 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Оцінку дає Рада міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Ми не можемо спрогнозувати оцінку, яку буде сформульовано», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, Україна представить на цьому засіданні свої напрацювання, які відображатимуть шлях, який вона пройшла від Бухарестського саміту.

«Власне, там і буде дана оцінка, наскільки було успішно виконано Україною завдання після Бухарестського саміту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 грудня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ, на якому планується дати оцінку стану відносин НАТО з Україною та розглянути можливість надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Україна сподівалась отримати ПДЧ ще у квітні цього року на саміті НАТО в Бухаресті, однак не отримала через опозицію ряду країн, зокрема, Німеччини, Франції та Бельгії, які вважали, що в Україні не достатньо єдності серед політичних сил щодо майбутнього відносин з НАТО та недостатня підтримка вступу до НАТО населенням.