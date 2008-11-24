Огризко візьме участь в засіданні глав урядів країн ЦЄІ

Київ. 24 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО за дорученням уряду візьме участь в засіданні глав урядів країн Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ), яке відбудеться 28 листопада в Кишиневі (Молдова).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ сьогодні на брифінгу.

Також 27 листопада В.ОГРИЗКО візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЦЄІ.

За словами В.КИРИЛИЧА, на засіданнях Ради міністрів закордонних справ та глав урядів країн ЦЄЇ розглядатимуться питання регіонального співробітництва і співпраці країн-членів ЦЄІ в питаннях взаємної підтримки на шляху європейської інтеграції.

За результатами засідання глав урядів країн ЦЄІ буде ухвалено підсумковий документ.