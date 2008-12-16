Віце-президент ЄП виступає за тіснішу співпрацю політпартій в Україні

Київ. 16 грудня. УНІАН. Віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦ вважає, що українські політичні партії мають тісніше співпрацювати між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції «Кордони Європи», що відбувається у Києві.

Згадуючи виступ на цій конференції віце-прем’єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, який сказав, що Україні потрібна українська Ангела МЕРКЕЛЬ, М.СІВЕЦ зазначив, що федеральний канцлер ФРН принаймні знає такі слова як компроміс і коаліція, чого не можна сказати про українських політиків.

«Я б рекомендував консолідацію і співробітництво між різними політичними партіями», - сказав М.СІВЕЦЬ.