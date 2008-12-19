ЄС та Туреччина відкрила переговори по 2-х нових главах угоди

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. ЄС та Туреччина відкрили переговори по двох нових главах угоди про приєднання до ЄС: вільний рух капіталів та інформаційне суспільство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на 6-му засіданні Конференції з питань вступу Туреччини до ЄС на мфіністерському рівні.

У повідомленні для преси зазначається, що Туреччина в питаннях забезпечення вільного руху капіталів демонструє суттєвий прогрес в імплементації законодавства ЄС, а також готовність побудувати своє законодавство в цій області з урахуванням підходів Європейського Союзу. Туреччина також представила План дій щодо лібералізації правил продажу нерухомого майна іноземним громадянам, а також серйозну готованість та спроможність протидіяти «відмиванню» брудних грошей. В області інформаційного суспільства та медіа Туреччина завершила приведення законодавства в області електронних комунікацій до стандартів ЄС, має адміністративну спроможність для забезпечення дотримання законодавства в області електронних комунікацій, імплементує законодавство ЄС в області аудіовізуальної політики.

Спочатку переговорів між ЄС та Туреччиною, буол відкрито 10 глав угоди, переговори про одній з яких попередньо завершені.