Міністр юстиції Бельгії подав у відставку
18:49, 19 грудня 2008Новини ЄС
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Його запідозрили у тиску на суд
Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Міністр з питань юстиції та інституційних реформ Бельгії Жо ВАНДЕРЗЕН подав у відставку.
Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.
Рішенняі було схвалено міністром після того, як Касаційний суд Бельгій – вищий судовий орган країни – заявив про наявність ознак тиску з боку уряду на судову гілку влади у справи щодо банку Fortis.
В ЗМІ не повідомляють інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура Бельгії розслідувала справу щодо приховування керівництвом банку Fortis справжнього стану справ банку перед додатковою емісією акцій восени минулого року.
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