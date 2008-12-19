Міністр юстиції Бельгії подав у відставку

Брюссель. 19 грудня. УНІАН. Міністр з питань юстиції та інституційних реформ Бельгії Жо ВАНДЕРЗЕН подав у відставку.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Рішенняі було схвалено міністром після того, як Касаційний суд Бельгій – вищий судовий орган країни – заявив про наявність ознак тиску з боку уряду на судову гілку влади у справи щодо банку Fortis.

В ЗМІ не повідомляють інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Бельгії розслідувала справу щодо приховування керівництвом банку Fortis справжнього стану справ банку перед додатковою емісією акцій восени минулого року.