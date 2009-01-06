Країни ЄС повідомляють про значне зменшення постачання газу

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Угорщина недоотримує 20% російського газу, Румунія – 75%, в Хорватію постачання газу припинено.

Як повідомляє сьогодні агентство AFP з посиланням на філіал угорської групи MOL – PDG, сьогодні зранку постачання російського газу до країни було зменшено на 20%.

За даними AFP, Хорватія офіційно повідомила про повне припинення постачання російського газу.

Як передає сьогодні ВВС, Румунія повідомила про зниження постачання газу на 75% менше.

Крім того, Туреччина повідомила про повне припинення постачання газу. Раніше про припинення постачання російського газу заявила Болгарія, а Австрія повідомила про зменшення постачання газу на 10%.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу в Україну, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Таким чином, російська компанія поставила під загрозу поставки газу до країн Європи, а саме: Молдови, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини. НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії вказаних країн повинні бути направлені до ВАТ «Газпром».