Меркель запропонувала Путіну спільно моніторити транзит газу

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Канцлер Німеччини Аенгела МЕРКЕЛЬ запропонувала прем’єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ створити комітет для контролю за транзитом російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР після зустрічі з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

«Ми повністю підтримуємо цю ініціативу», - сказав він.

За його словами, «Газпром» вдже направив пропозиції уівйти до складу комітету європейським газовим компаніям – споживачам російського газу.

«На цю годину отримано підтвердження від 10 компаній», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він також зазначив, що до складу комітету увійдуть представники міністерств енергетики Росії та України, а також представники Єврокомісії.