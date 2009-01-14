Україна просить Єврокомісію допомогти отримати технологічний газ

Київ. 14 січня. УНІАН. Міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН надіслав листа на ім`я європейського комісара з енергетичних питань Андріса ПІБАЛГСА, в якому йдеться про необхідність підписання тимчасової технічної угоди для забезпечення транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Ю.ПРОДАН заявив, що в ситуації, яка склалася з транзитом газу до Європи, потрібно якомога швидше підписати Тимчасову технічну угоду, яка містить пропозиції про негайне відновлення транзиту газу до європейських країн, зокрема, для вирішення питання забезпечення Росією технологічним газом у плані здійснення прокачування.

«Ми чітко виклали в листі, які напрями технологічно повинні бути сьогодні відкриті для того, аби Україна здійснювала транзит газу до європейських країн, ми попросили єврокомісара про сприяння щодо технологічного газу, без якого неможливо здійснити транзит», - сказав міністр.

Він додав, що Україна не може використовувати як технологічний газ власного видобутку, оскільки законодавство передбачає, що він повинен йти виключно на потребі населення.

За його словами, також у листі є звернення про надання європейськими експертами, які сьогодні працюють в Україні, повної й об`єктивної інформації про стан справ.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА також повідомив на брифінгу, що Тимчасова технічна угода передбачає умови роботи газотранспортної системи на місяць. «Ми не можемо сьогодні запускати систему на невеликі обсяги і на незрозумілий термін. Мені потрібно бачити життя бодай на один місяць, тоді можна щось планувати і якимсь чином перебудувати роботу української ГТС», – сказав О.ДУБИНА.

Керівник НАК «Нафтогаз України» також повідомив, що «Газпром» повторно подав таку саму заявку на транзит, що й учора, не міняючи маршруту транспортування. Здійснення транзиту за таким маршрутом залишить без газу 4 області України, тому «Нафтогаз», як і вчора, відмовив у транспортуванні російського газу через ГВС «Суджа».