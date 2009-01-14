”Нафтогаз” готовий взяти у ”Газпрома” технологічний газ

Київ. 14 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» надіслала листа ВАТ «Газпром» з проханням надати в кредит технологічний газ для відновлення транзиту російського газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України” Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Учора ми відправили, враховуючи, що немає угоди на рік, тимчасову технічну угоду до 1 лютого, за якою буде зрозуміло, як працює ГТС. Також ми відзначили, щоб не було взаємних звинувачень, що нам потрібний технологічний газ; враховуючи, що ціна не врегульована на транзит і на газ, попросили у вигляді технологічного кредиту позичити, або як завгодно. Поки що відповіді немає», - сказав О. ДУБИНА.

При цьому він додав, що на сьогодні «газотранспортна система працює в спокійному стані».

Також О.Дубина відзначив, що на сьогодні Україна піднімає в добу 197 млн. кубометрів газу з ПГС, 62 млн. кубометрів становить газ власного видобутку; а споживання становить 195 млн. кубометрів для населення і ТКЕ і 47 млн. кубометрів для промисловості.

Також глава НАК відзначив, що сьогодні компанія одержала листа з ”Газпрому” з вимогою відновити експорт газу в тому самому напрямку, що й учора, проте ще було додано 22 млн. кубометрів для транспортування на ГВС «Ужгород» до Словаччини. Проте, за його словами, компанія не має технічної можливості транспортувати цей обсяг газу, щоб не призвести до розбалансування ГТС.

Разом з тим О.ДУБИНА спростував звинувачення російської сторони в тому, що нібито в ГТС України немає технологічного газу. «Технологічний газ у трубах нікуди не випарувався, він є», - додав він.

Голова компанії наголосив, що «у нас немає зобов`язань перед європейськими країнами поставляти їм газ. Не ми зупиняли газ, і ми це довели Євросоюзу».

О.ДУБИНА також відзначив, що в переговорному процесі з ВАТ «Газпром» «щодо ціни немає ніяких позитивних результатів».