ЄС має намір сприяти у проведенні двосторонніх газових переговорів

Київ. 16 січня. УНІАН. Євросоюз має намір сприяти в проведенні двосторонніх газових переговорів між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні журналістам після завершення в Києві круглого столу на тему «Стан і перспективи розвитку двосторонньої торговельної співпраці між Польщею і Україною».

«Ми вітаємо більший «апетит», ніж той, що був раніше з боку Європейської комісії, до того, щоб сприяти вирішенню цієї кризової ситуації. Ми розуміємо, що після того, коли буде вирішено питання транзиту газу, Європейський Союз також сприятиме вирішенню питання двосторонніх газових відносин України і Росії», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр зазначив, що Україна є природним партнером Євросоюзу в питаннях посилення енергетичної безпеки. Він нагадав, що Україна не тільки підписала, але й ратифікувала Європейську енергетичну хартію і протокол. «Україна також почала переговори про набуття членства в договорі про енергетичний союз, який передбачає гармонізацію національного і європейського енергетичного законодавства», - додав він.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що Україна розділяє європейські принципи енергетичної безпеки. «А це відсутність монополізму, прозорість в енергетичній сфері, диверсифікація і енергозбереження», - наголосив український віце-прем`єр.