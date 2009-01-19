Україна переходить на ринкові ціні на газ

Москва. 19 січня. УНІАН. Росія і Україна переходять на ринкові ціни в постачаннях газу з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки.

За його словами, це дасть змогу нормалізувати відносини в газовій сфері на довгострокову перспективу.

Окрім цього В.ПУТІН зазначив, що Україна остання країна на пострадянському просторі, яка перейшла на ринкові ціни.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки що не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може становити менше 250 доларів за тисячу кубометрів.