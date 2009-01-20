В Нідерландах відбудеться міні-туристичний ярмарок про Україну
09:10, 20 січня 2009Новини ЄС
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Захід заплановано на початок квітня
Брюссель. 20 січня. УНІАН. В Нідерландах на початку квітня відбудеться міні-туристичний ярмарок “Україна – туристична країна”.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Посольстві України в Нідерландах.
Ідея проведення ярмарку виникла у нідерландської організації “Платформа співробітництва Україна-Нідерланди”, яка протягом останніх років проводить тематичні акції в Нідерландах на українську тематику.
На сьогодні в Нідерландах недостатньо інформації щодо туристичних пропозицій України, зазначають організатори міні-ярмарку.
За даними Бюро статистики Нідерландів, щорічно країну залишають з туристичною метою 12-14 млн. нідерландців.
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