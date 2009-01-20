В Нідерландах відбудеться міні-туристичний ярмарок про Україну

Брюссель. 20 січня. УНІАН. В Нідерландах на початку квітня відбудеться міні-туристичний ярмарок “Україна – туристична країна”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Посольстві України в Нідерландах.

Ідея проведення ярмарку виникла у нідерландської організації “Платформа співробітництва Україна-Нідерланди”, яка протягом останніх років проводить тематичні акції в Нідерландах на українську тематику.

На сьогодні в Нідерландах недостатньо інформації щодо туристичних пропозицій України, зазначають організатори міні-ярмарку.

За даними Бюро статистики Нідерландів, щорічно країну залишають з туристичною метою 12-14 млн. нідерландців.