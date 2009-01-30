В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань захисту прав споживачів Меглєни Кунєвої

Під час прес-конференції комісар представить другий щорічний огляд ринків з точку зору їх покращення для споживачів. Започаткований минулого року огляд дає оцінку розвитку ситуації на 20-ти основних ринках товарів та послуг за 5-ма ключовими індикаторами, серед яких, скарги, ціни, рівень безпеки тощо.

Дата проведення: 2 лютого 2009 року Час початку: 12-15