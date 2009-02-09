Газовий конфлікт не вплинув на відносини Києва з Брюсселем

Київ. 9 лютого. УНІАН. У Європейському Союзі вважають, що газовий конфлікт між Україною і Росією не вплинув на розвиток відносин України і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи результати нещодавнього засідання Трійки Україна-ЄС у Празі.

«Європейська сторона ще раз підкреслила, що газова криза, яка мала місце у січні, не зашкодила динаміці розвитку відносин між Україною та ЄС, а навпаки – додала нової позитивної складової динаміки цих відносин», - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у ході цього засідання наголосив на необхідності лібералізації візового режиму між Україною і Євросоюзом і виконанні положень угоди про спрощення оформлення віз для громадян України.

Він також поставив на порядок денний питання скасування плати за візи для громадян України, які хочуть поїхати до країн ЄС.

Також у ході засідання обговорено перспективну безвізових поїздок громадян України до ЄС.