Україна та ЄС готують конференцію донорів для ГТС

Київ. 23 лютого. УНІАН. Представники Секретаріату Президента України та Європейської Комісії обговорили підготовку міжнародної інвестконференції щодо модернізації ГТС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні відбулася зустріч заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА з головою Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ. Під час бесіди було обговорено низку питань, що стосуються розвитку співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, йшлося про підготовку міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації газотранспортної системи України, запланованої на 23 березня 2009 року в Брюсселі. Сторони погодилися з тим, що результатом цього представницького форуму мають стати конкретні домовленості і рішення, втілення яких у конкретні заходи сприятиме підвищенню ефективності роботи ГТС України і забезпеченню транспарентності транзиту енергоносіїв її територією.

Із задоволенням було також констатовано наявний прогрес у переговорах стосовно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Водночас наголошувалося, що головна мета переговорного процесу полягає у підготовці якісного документа. Саме цим визначатиметься готовність України та ЄС до укладення Угоди, відзначили в прес-службі Президента України.