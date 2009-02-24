Київ. 24 лютого. УНІАН. Україна задоволена прогресом у переговорах з ЄС щодо Угоди про асоціацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сьогодні заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Італії в Україні П`єтро Джованні ДОННІЧІ.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони обмінялися думками про хід переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Як наголосив А.ГОНЧАРУК, українська сторона задоволена прогресом у переговорах щодо Угоди про асоціацію. Він підкреслив, що Україна розраховує на підписання Угоди під час цьогорічного саміту Україна-ЄС у Києві.

В ході бесіди сторони також порушили актуальні питання розвитку двосторонніх відносин, зокрема зміцнення їх торгівельно-економічної та інвестиційної складової. У цьому контексті позитивно відзначено проведення 12 березня ц.р. у Києві Міжнародного меблевого форуму, в якому братимуть участь в якості експонентів 140 італійських спеціалізованих підприємств.

Сторони погодилися у необхідності продовжувати конкретну роботу щодо розвитку підприємницької активності і ділових контактів між бізнесовими колами обох країн відповідно до домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Італії у жовтні минулого року.

На зустрічі А.ГОНЧАРУК та П.ДОННІЧІ приділили окрему увагу питанню енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Акцент було зроблено на підготовці Міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації газотранспортної системи України, яка відбудеться 23 березня цього року у Брюсселі.