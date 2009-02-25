Європа відзначає Масляну (фоторепортаж)
09:24, 25 лютого 2009Новини ЄС
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Карнавали-карнавали
В Європі відзначають Масляну. Практично в усіх більш-менш великих містах проходять карнавальні шоу, які триватимуть до кінця лютого. Ми побували на двох карнавалах: у німецькому містечку Вюрцбург та на славнозвісному карнавалі у бельгійському Бінші, які навіть внесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
|Вікінги на карнавалі у Вюрцбургу (Німеччина)
|Всі карнавали супроводжуються “живою” музикою у виконанні оркестрів
|Китайська ”делегація” на карнавалі у Вюрцбургу
|Деякі учасники карнавального шоу пересувалися і так - тракторами
|На карнавалах прийнято розкидати цукерки та різні солодощі
|Німецький єгер прибув на карнавал прямо з роботи
|В останній день карнавалу у бельгійському Бінші головними персонажами є Жиллі, що носять на головах “шляпи” з пір’я страусів
|Головним завданням Жиллів є розкидання апельсинів
|Правда.... деякі роздають їх просто так. Тим більше, коли йдеться про поліцію
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