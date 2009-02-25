Європа відзначає Масляну (фоторепортаж)

09:24, 25 лютого 2009
Новини ЄС
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Карнавали-карнавали

В Європі відзначають Масляну. Практично в усіх більш-менш великих містах проходять карнавальні шоу, які триватимуть до кінця лютого. Ми побували на двох карнавалах: у німецькому містечку Вюрцбург та на славнозвісному карнавалі у бельгійському Бінші, які навіть внесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Сергій Воропаєв.
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