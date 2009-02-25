Європа відзначає Масляну (фоторепортаж)

В Європі відзначають Масляну. Практично в усіх більш-менш великих містах проходять карнавальні шоу, які триватимуть до кінця лютого. Ми побували на двох карнавалах: у німецькому містечку Вюрцбург та на славнозвісному карнавалі у бельгійському Бінші, які навіть внесено до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО.