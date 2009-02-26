Єврокомісія надасть 3 млн. євро Молдові

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. Єврокомісія надасть 3 млн. євро на проведення чесних і вільних парламентських виборів в Молдові.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Єврокомісії.

Загалом, ці гроші витрачатимуться в рамках трьох програм. Перша - спільна програма з Програмою розвитку ООН вартістю 2 млн. євро буде сприяти посиленню інституційних та функціональних здатностей Єврокомісії, покращенню інформаційного управління, посиленню прозорості виборчого процесу.

Ще дві програми вартістю по 0,5млн. євро кожна розраховані на підтримку громадянського суспільства та на покращення виборчого законодавства.

Парламентські вибори призначені в Молдові на 5 квітня.