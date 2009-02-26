У лютому Індекс економічних очікувань знову знизився

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. У лютому Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) знизився в єврозоні на 1,8 пункти порівняно з січнем – до 65,4 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 2,2 пункти – до 61,0 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань перебуває на мінімальному рівні з 1985 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в обох зонах спостерігалося в сфері будівництва, довіри споживачів, сфері послуг та будівництва. Лише у сфері роздрібної торгівлі рівень довіри дещо покращився на 1 пукт порівняно із січнем.

У січні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 1,5 пункти, в ЄС-27 – на 3,3 пункти.