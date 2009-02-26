Комісар ЄС піде на вибори у Литві

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань фінансових програм і бюджету Далія ГРІБОСКАЙТЕ візьме участь у президентських виборах в Литві.

Як повідомляє AFP, про це вона повідомила сьогодні у Вільнюсі.

“Я хочу і я можу використати мій досвід, мої знання, мої здібності на виведення нас з політичних та економічних сутінків”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що балотуватиметься як незалежний центристський кандидат. Комісар також повідомила, що планує взяти відпустку на час виборчої кампанії з 17 квітня по 17 травня – дати на яку призначені президентські вибори у Литві.