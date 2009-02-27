ЄЦБ не мав збитків в 2008 році

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. Європейський центробанк (ЄЦБ) заявляє, що не мав збитків в 2008 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві банку, розповсюдженій сьогодні після того, як французька газета Le Monde поширила інформацію про те, що ЄЦБ в 208 році начебто отримав збитки в 1.27 млрд. євро. За даними видання, такі збитки пояснюються тим, що не всі банки, що брали кошти для рефінансування, змогли повернути їх ЄЦБ.

“Ніяких збитків не було зареєстровано в 2008 році”, - зазначається у заяві центробанку.

ЄЦБ повідомив, що в 2008 році отримав значний позитивний фінансовий результат, однак остаточні дані будуть оприлюднені 5 березня.