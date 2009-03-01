Лідери ЄС поки не побачили протекціонізму

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери ЄС погодилася у відсутності випадків протекціонізму і висловили довівру Єврокомісії в “охороні” внутрішнього ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми погодилися з тим, що на сьогодні немає випадків протекціонізму в ЄС”, - сказав він.

“І ми повністю довіряємо Єврокомісії в цьому питанні”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія займається перевіркою національних планів державної допомоги окремим компаніям чи секторам на предмет їх відповідності правилам державної допомоги, встановленим в ЄС.