Лідери ЄС зустрінуться з Обамою

19:40, 01 березня 2009
Новини ЄС
0 0

Зустріч призначено на 5 квітня у Празі

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС зустрінуться з Президентом США Бараком ОБАМОЮ 5 квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Я мав можливість поінформувати лідерів ЄС, що Б.ОБАМА прийняв запрошення відвідати Прагу на початку квітня”, - сказав він.

“Це буде 5 квітня.... Це буде зустріч голів країн-членів ЄС з одного боку, і Б.ОБАМИ з іншого”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter