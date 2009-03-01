Лідери ЄС зустрінуться з Обамою
19:40, 01 березня 2009Новини ЄС
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Зустріч призначено на 5 квітня у Празі
Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери країн-членів ЄС зустрінуться з Президентом США Бараком ОБАМОЮ 5 квітня.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).
“Я мав можливість поінформувати лідерів ЄС, що Б.ОБАМА прийняв запрошення відвідати Прагу на початку квітня”, - сказав він.
“Це буде 5 квітня.... Це буде зустріч голів країн-членів ЄС з одного боку, і Б.ОБАМИ з іншого”, - додав М.ТОПОЛАНЕК.
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