Інфляція у лютому в ЄС трохи підросте
17:09, 02 березня 2009Новини ЄС
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В єврозоні очікують 1,2% проти 1,1% у січні
Брюссель. 2 березня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у лютому 2009 року (лютий-2009 до лютого-2008) в зоні євро становитиме 1,2%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У січні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 1,1%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,7%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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