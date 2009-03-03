Акцизи на сигарети в ЄС планують підняти

Брюссель. 3 березня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту пропонує до 2014 року збільшити акциз на сигарети до 1,5 евро за пачку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Золта Ласло БЕКШИ (група народних партій, Угорщина), схваленому 2 березня на засіданні Комітету.

Головна мета пропозиції, представленої Єврокомісією, полягає у вирівнюванні вартості акцизу на сигарети в країнах-членах ЄС, якій на сьогодні суттєво варіюється в різних країнах-членах.

Комітет Європарламенту висловився за встановлення мінімального акцизу в 64 євро за тисячу сигарет з 2012 року та 75 євро за тисячу сигарет з 2014 року, що становитиме 1,5 євро за пачку з 20 сигарет. Своїм рішенням Комітет не підтримав пропозицію Єврокомісії щодо встановлення ставки акцизу з 2014 року на рівні в 90 євро за тисячу сигарет.

Комітет Європарламенту також висловився за встановлення акцизу на сигаретний тютюн в розмірі 43 євро за кілограм з 2012 року та 50 євро за кілограм – з 2014 року.

Для сигар та сигарет Комітет висловився за встановлення мінімальної ставки в 12 євро за кілограм з 2012 року та 22 євро за кілограм – з 2014 року.

Комітет також не погодився з пропозицією Єврокомісії щодо того, що перше підвищення має відбутися з 2010 року, і запропонував відтер мінувати його на 2012 рік.

Голосування проекту доповіді в сесійній залі має відбутися ще цього місяця.

В питаннях оподаткування Європарламент має дорадчий голос, а остаточне рішення схвалює Рада ЄС.