Тимошенко їде до Парижу

Київ. 3 березня. УНІАН. Завтра, 4 березня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить одноденний робочий візит до Франції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, в ході візиту глава українського уряду проведе зустрічі з Президентом Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ та прем`єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ.

Також під час перебування у Франції Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з міністром економіки, промисловості та зайнятості Крістін ЛАГАРД.