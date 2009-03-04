Тимошенко сподівається на допомогу Франції

Париж. 4 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Франція прийме рішення про надання Україні допомоги для ліквідації наслідків фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в Парижі після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, відповідаючи на запитання українських журналістів.

Прем’єр повідомила, що сьогодні під час півгодинної розмови з Президентом Франції обговорювалась можлива співпраця на базі підписаної програми між Міжнародним валютним фондом та Україною. Серед іншого мова йшла про розширення партнерства на двосторонній основі між Францією і Україною щодо підтримки України під час кризи, зокрема, щодо фінансування дефіциту бюджету.

«Ми піднімали це питання, обговорили, і я думаю, що підтримка Франції буде в цьому напрямку», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, під час зустрічі обговорювалися можливі дії, які здійснюються в Євросоюзі, а також дії, які необхідно робити в Україні для запобігання розповсюдженню світової фінансової, економічної кризи.

«Ми обмінялися досвідом, і я думаю, що для України ми маємо багато цікавих пропозицій, які по поверненню в Україну я обговорю з урядом, і ми будемо втілювати ці кроки», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.