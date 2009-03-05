Проти кого ”дружить” НАТО?

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР переконаний у тому, що на самміті НАТО має виробити стратегію свого розвитку на майбутнє.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ.

“Ми повинні подумати щодо того, що таке НАТО, для чого воно існує, проти кого воно існує”, - сказав Б.КУШНЕР.

Він наголосив на тому, що, розробляючи стратегію, НАТО повинно відповісти на виклики сьогодення. При цьому, Б.КУШНЕР висловив переконання у тому, що часи розподілу Європи, як це було під час “холодної війни”, вже не повернуться, а відтак, - НАТО має визначитися щодо свого майбутнього.

Б.КУШНЕР також повідомив, що сьогодні Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР представив проект документу, якій може бути схвалений на самміті НАТО, міністри провели перше обговорення, а роздуми щодо майбутнього Альянсу продовжаться вже на самміті.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний 60-ий самміт НАТО відбудеться 3-4 квітня у французькому Страсбурзі та німецькому Кілі.