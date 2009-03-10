В Баварії виявлено ”пташиний грип”

Брюссель. 10 березня. УНІАН. У Баварії виявлено “пташиний грип” H5N1 у дикої качки, вбитої під час полювання неподалік від Штарнберга (Німеччина).

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в прес-службі Єврокомісії, німецька влада підтвердила виявлення небезпечної для людини форми захворювання на “пташиний грип”. Під час полювання було вбито 35 качок та 4 канадських казарки для взяття проб на “пташиний грип” в рамках традиційного обстеження. Одна з проб дала позитивний результат.

Це – перший випадок виявлення “пташиного грипу” в ЄС в цьому році. Останній випадок серед диких птахів було зафіксовано 29 лютого 2008 року у Великобританії, а серед домашніх птахів – у жовтні 2008 року на птахофермі у Саксонії (Німеччина).