В ЄС визначили перелік безпечних пестицидів

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Єврокомісія завершила огляд пестицидів, що вживаються в сільському господарстві на предмет їх безпеки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, робота над вивченням пестицидів та їх можливого негативного впливу на здоров’я людини, грунтові води, навколишнє середовище та тварин проводилася з 1993 року в рамках спеціальної Директиви ЄС від 1991 року.

В ході дослідження, в цілому, було вивчено вплив на здоров’я людини та оточуюче середовище близько 1 тисячі хімічних субстанцій та кількох десятків тисяч препаратів на їх основі.

Лише 26%, або 250 субстанцій з близько тисячі були визнані такими, що є достатньо безпечними для здоров’я людини та навколишнього середовища, і можуть вживатися в сільському господарстві країн-членів ЄС. Більша частина субстанцій були вилучені, оскільки досьє на них не були подані, були неповними, чи які припинили вироблятися виробниками. Близько 70 субстанцій були заборонені через негативний вплив на здоров’я та природу.

Як повідомили у Єврокомісії, з 16 березня цього року повна база даних дозволених до використання в ЄС пестицидів буде доступною за адресою http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.