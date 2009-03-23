Україна створить прозорий газовий ринок

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Україна зобов’язалася створити прозорий газовий ринок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній декларації України та ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, підписаній сьогодні в Брюсселі.

З українського боку декларацію підписала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, з боку Єврокомісії – комісари ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

Крім того, декларацію підписали президенти Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку.

Згідно з текстом декларації, український уряд взяв на себе зобов’язання забезпечити незалежність оператора з транзиту газу, зокрема, шляхом реалізації директиви ЄС за №55 від 2003 року щодо спільних правил внутрішнього ринку природного газу.

Також, уряд взяв зобов’язання забезпечити прозорість та відкритість для інвесторів з модернізації газотранспортної системи і надати рівний доступ до відповідної фінансової та технічної інформації, а також забезпечити контроль над отриманими на модернізацію газотранспортної системи коштами.

Уряд України пообіцяв дати можливість операторам з транзиту газу діяти на комерційній основі задля виконання свого бізнес-плану в довгостроковій перспективі. Україна також зобов’язалася забезпечити доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

При цьому реформи газового сектору Україна має завершити до кінця 2011 року, що буде також відображено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також в Угоді про приєднання України до енергетичної спільноти.