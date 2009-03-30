Індекс економічних очікувань в березні в ЄС продовжив зниження

Брюссель. 30 березня. УНІАН. У березні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) знизився в єврозоні на 0,7 пункти порівняно з лютим – до 64,6 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,6 пункти – до 60,3 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань перебуває на мінімальному рівні з 1985 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в обох зонах спостерігалося в сфері виробництва та сфері послуг, де індекс зменшився приблизно на 2 пункти, як в єврозоні, так і в ЄС-27. Рівень довіри споживачів зменшився в єврозоні на 1 пункт, але не змінився в ЄС-27, рівень довіри у сфері роздрібної торгівлі зріс на 2 пункти в ЄС-27 та на 1 в зоні євро. Рівень довіри у сфері будівництва не змінився порівняно з лютим.

У лютому Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 1,8 пункти, в ЄС-27 – на 2,2 пункти.