Корабель ”Славутич” відбуде для участі в операції BLАCKSEAFOR

Севастополь. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні із Севастополя для участі у квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLАCKSEAFOR відбуде корабель управління ВМС України „Славутич”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, передбачається, що під час нинішньої активації кораблі ВМС країн Чорного моря - фрегат «Смелі» (Болгарія), великий десантний корабель «Азов» (Росія), корвет «Е.Себастіан» (Румунія), фрегат «Фатіх» (Туреччина) та корабель управління «Славутич» (Україна) - відвідають порти Ереглі (Туреччина), Констанца (Румунія) і Бургас (Болгарія).

Під час перебування у цих портах військові моряки здійснять офіційні візити до представників керівництва місцевих органів влади та командування військово-морських баз, здійснять заходи базової підготовки, відвідають культурні та історичні місця.

На переході морем кораблі з’єднання проведуть навчання з протиповітряної оборони, боротьби за живучість корабля, плавання в ордерах, надання допомоги людині, що опинилася за бортом, буксировки пошкодженого судна, відбиття ударів швидкохідних малорозмірних цілей, бою з надводним кораблем противника, моніторингу цивільного судноплавства та навігаційного орієнтування за стандартами НАТО.

Командувачем Чорноморською групою військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR нинішньої активації є представник ВМС України контр-адмірал Віктор КОСЕНКО, начальником штабу з’єднання призначений капітан 1-го рангу Георгі РУСЕВ (ВМС Болгарії).

Оперативний штаб командування BLАCKSEAFOR, до якого входять представники Військово-морських сил Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та України, перебуватиме у Севастополі.

Квітнева активація триватиме до 21 квітня.

Довідка УНІАН. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі угоди про створення Спільної чорноморської військово-морської групи, основними завданнями BLACKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць.