Україна і Португалія підпишуть угоду про економспівпрацю

Київ. 3 квітня. УНІАН. Україна і Португалія мають намір поглиблювати економічне співробітництво, і незабаром планують підписати Угоду про економічне, промислове і технічне співробітництво.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки України, плани розширення співпраці сьогодні обговорили міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН і державний секретар з питань промисловості та інновацій Міністерства економіки та інновацій Португалії Антоніо Кастро ГУЕРРА.

Учасники зустрічі висловили задоволення станом двосторонньої торгівлі, зазначивши, що в 2008 році, за даними української статистики, зростання товарообороту між країнами становило 16% і досягло рівня 170 млн. дол. США.

“Україна готова до поглиблення співпраці в таких стратегічних сферах, як енергетика, енергоефективність і енергозбереження, транспорт, машинобудування і суднобудування, будівництво, сільське господарство, туризм», - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

На його думку, перспективною є співпраця в науково-технічній сфері, реалізація спільних проектів в рамках Кіотського протоколу, в стандартизації, метрології і сертифікації.

“Україна зацікавлена також в участі португальських інвесторів у реалізації масштабних інфраструктурних проектів у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012”, - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Сторони зазначили, що активізації двосторонньої інвестиційної співпраці сприятиме підписання Меморандуму про співпрацю між Українським центром сприяння іноземному інвестуванню і Агентством з питань інвестицій і зовнішньої торгівлі Португалії в рамках засідання українсько-португальської Комісії, яке проходить сьогодні в Києві.