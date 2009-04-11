У Бельгії відкрилася Міжнародна виставка тюльпанів (фоторепортаж)
10:03, 11 квітня 2009Новини ЄС
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300 видів тюльпанів на 14 га!
Брюссель. 11 квітня. УНІАН. У Бельгії відкрилася Шоста міжнародна виставка тюльпанів.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, виставка проходить в мальовничому парку замку Гран-Бігард.
На 14 гектарах парку професіоналами в області весняних квітів було висаджено загалом понад 1,5 млн. цибулин весняних квітів. Загальна кількість сортів висаджених квітів перевищує 500, з яких понад 300 видів тюльпанів.
Виставка працюватиме щодня до 7 травня.
|Вхід до замку Гран-Бігард.
|Острів білих квітів: тюльпанів, нарцисів, гіацинтів… на згадку про весілля.
|Білі нарциси, жовті нарциси…
|Місток через обвідні канали замку
|Гіацинти ніби біжать до води
|А на березі каналів – тюльпанове серце. На згадку.
|До побачення, Гран-Бігард!
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