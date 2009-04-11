У Бельгії відкрилася Міжнародна виставка тюльпанів (фоторепортаж)

10:03, 11 квітня 2009
Новини ЄС
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300 видів тюльпанів на 14 га!

Брюссель. 11 квітня. УНІАН. У Бельгії відкрилася Шоста міжнародна виставка тюльпанів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, виставка проходить в мальовничому парку замку Гран-Бігард.

На 14 гектарах парку професіоналами в області весняних квітів було висаджено загалом понад 1,5 млн. цибулин весняних квітів. Загальна кількість сортів висаджених квітів перевищує 500, з яких понад 300 видів тюльпанів.

Виставка працюватиме щодня до 7 травня.

Сергій Воропаєв.
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