Україна сподівається вивести 3 авіакомпанії з ”чорного списку” ЄС

Київ. 16 квітня. УНІАН. Голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ розраховує на виведення трьох українських авіакомпаній з «чорного списку» Єврокомісії цього року.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

«Порядок виходу з цього списку передбачає велику кількість перевірок, які підтверджують, що авіакомпанія усунула вади. Um-Air («Українсько-середземноморські авіалінії») ще не так багато перевірок пройшла, щоб вийти з «чорного списку», і навіть якщо порушення усунено, потрібен час, щоб тебе вивели з «чорного списку». Але я сподіваюся, що Um-Air і УАТК (”Українська авіаційна транспортна компанія”) виведуть цього року», - повідомив він.

За словами О.ДАВИДОВА, що стосується ще однієї авіакомпанії - «Volare», то її виведуть з «чорного списку», анулювавши сертифікат, оскільки вона припинила існування ще півроку тому. «Тобто цього року залишиться (у списку – УНІАН) «Мотор Січ», якщо, звичайно, компанія не вживе титанічних зусиль, щоб з нього вийти», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2009 р. Єврокомісія внесла в «чорний» список авіакомпаній ще одну українську – «Мотор Січ». До цього в «чорному» списку авіакомпаній ЄС вже були три українські компанії.

Так, 11 квітня 2008 року Єврокомісія внесла Ukrainian Cargo Airways у “чорний список” авіакомпаній. ”Українська авіаційна транспортна компанія” є державним підприємством Міністерства оборони та надає послуги з вантажних перевезень літаками Іл-76, Ан-26, Ан-12 і пасажирських – Ту-154.

11 вересня 2007 року Європейська комісія до переліку “заборонених компаній” внесла компанію “Українсько-середземноморські авіалінії”.

4 липня 2007 року Єврокомісія додала до “чорного списку” українську компанію Volare Aviation Enterprise, яка займається вантажними авіаперевезеннями.

Уперше “чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року.