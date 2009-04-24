ЄБРР не сподобались постанови НБУ

Київ. 24 квітня. УНІАН. У Європейському банку реконструкції і розвитку негативно оцінюють постанови Національного банку України №№107 і 109 щодо заборони формування комерційними банками резервів під заборгованість у іноземній валюті.

Як повідомив УНІАН працівник ЄБРР у Києві, ці постанови були предметом обговорення представників банку з центральними органами влади України. За словами співрозмовника агентства, “постанови НБУ можуть украй негативно вплинути на діяльність банків, що мають значний портфель кредитів у іноземній валюті, причому до таких можна віднести практично всі банки в Україні”.

“Ми сподіваємося, – сказав представник ЄБРР, – що ці рішення будуть переглянуті регулятором з метою повномасштабної оцінки можливих наслідків”.

За словами співрозмовника, представники ЄБРР обговорили постанови НБУ також із керівництвом комерційних банків, з представництвом МВФ в Україні та іншими фінансовими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, постанова НБУ №108 від 28 лютого 2009 р. (набула чинності 19 квітня 2009 року) забороняє обмін іноземної валюти з метою формування резервів під заборгованість в інвалюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Постанова НБУ №109 передбачає формування резервів під валютні кредити в гривні, внаслідок чого в банків виникне необхідність продавати валюту в обсязі сформованого резерву на міжбанківському ринку. Крім того, НБУ заборонив купувати валюту на міжбанку для забезпечення договорів за операціями купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів, скасувавши відповідний пункт постанови Нацбанку №36 від 29 січня 2003 року «Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів».